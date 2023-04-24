Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde ‘Ermeni Soykırımı’na atıfta bulunmak ve Ermeni tezlerini destekleyen “23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915” şeklindeki ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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