Video Haber Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video
Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video

Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımları yeniden gündem oldu! CHP'lilerin sözde Ermeni soykırımına bakışı | Video

24.04.2023 | 14:33

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sözde ‘Ermeni Soykırımı’na atıfta bulunmak ve Ermeni tezlerini destekleyen “23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915” şeklindeki ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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