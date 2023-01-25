"Karne hediyesi et" haberi yalan çıkmıştı... Habertürk muhabirinin görevine son verildi | Video
“Annem karne hediyesi et aldı” ifadesinin yer aldığı haber Habertürk TV’de yayınlandıktan sonra sosyal medyada kısa sürede çocuğun sözleri yayıldı. SABAH gazetesi haberde yer alan kasapla görüşerek haberin yalan olduğunu, ailenin sürekli kasaptan alışveriş yaptığını ortaya çıkardı. Çocuğun annesine de ulaşan SABAH, ailenin ihtiyaç sahibi olmadığını, evi ve arabası olduğunu ve çocuklarına karne hediyesi olarak tablet alacaklarını ortaya koydu. Bu gelişmenin ardından Habertürk TV yaptığı inceleme sonrası çocuğu yönlendirdiğini ifade ettiği muhabiri işten çıkardı.
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