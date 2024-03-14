Kayak merkezi Mart ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi Mart ayında etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
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