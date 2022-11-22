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05:51
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 18:10
03:27
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 17:52
04:40
Hilal Kaplan | Dünya Kupası artık gerçekten 'Dünya' kupası 22.11.2022 | 16:32
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Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
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Marmara Denizi'nde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi | Video 22.11.2022 | 00:19
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SON DAKİKA: PKK/YPG'den Karkamış'ın ardından Öncüpınar'a da saldırı | Video 21.11.2022 | 17:08
Türkiye’nin konuştuğu kaza Amasya Merzifon’da yaşandı. Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR’a çarptı ve acı kazada Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz ve Burak Topçu bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte ayrıntılar!