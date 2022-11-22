Video Haber Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video

Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video

22.11.2022 | 18:10

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Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu’ya acı veda | Video 05:51
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Türkiye’nin konuştuğu kaza Amasya Merzifon’da yaşandı. Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR’a çarptı ve acı kazada Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz ve Burak Topçu bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte ayrıntılar!

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