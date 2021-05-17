Kerem Alkin | ‘Döngüsel Ekonomi’yle geleceğin inşası
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Kerem Alkin'in 17.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...