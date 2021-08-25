Kerem Alkin | Ekonomi için ‘zorunlu’ aşı çağrısı
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Kerem Alkin'in 25.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...