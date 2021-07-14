Kerem Alkin | Lojistik, mobilite ve dijitalleşme
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Kerem Alkin'in 14.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...