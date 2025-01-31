Video Haber Kerem Alkin | ‘Süper Güçler’ gerçekten süper güç mü?
Kerem Alkin | ‘Süper Güçler’ gerçekten süper güç mü?

Kerem Alkin | ‘Süper Güçler’ gerçekten süper güç mü?

31.01.2025 | 15:27

Kerem Alkin'in 31.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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