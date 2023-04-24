Kılıçdaroğlu'na Ardahan’da soğuk duş ! Konuşurken halk alanı terk etti | Video

Ardahan ‘a gelen 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkarak halka hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşurken halk alanı terk etti. Bu nedenle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı.