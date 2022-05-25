Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarla hedef gösterdiği TÜRKEN Vakfı'ndan açıklama: Her adım şeffaf ve hesap verilebilir | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
10:25
05:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar | Video 24.05.2022 | 22:54
04:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 24.05.2022 | 22:42
23:47
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video 24.05.2022 | 22:37
02:58
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 24.05.2022 | 21:47
01:34
02:22
Bakan Akar sınırda | Video 24.05.2022 | 20:21
03:53
01:55
Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar... | Video 24.05.2022 | 18:23
01:27
02:07
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 24.05.2022 | 17:38
05:01
Burhanettin Duran | Kılıçdaroğlu çizgiyi aşmak üzere 24.05.2022 | 16:36
00:43
09:21
04:14
Mahmut Övür | Oliver Stone: Batılı liderler 'özgür' değil 24.05.2022 | 13:59
03:00
Mehmet Barlas | Abdülhamid'i eleştiren Meral Akşener acaba kime özeniyor? 24.05.2022 | 13:56
02:55
Hilal Kaplan | İyi Parti'ye Kayı boyu değil, Carbonari amblemi yakışır 24.05.2022 | 13:53
01:24
Son Dakika: Acı haberi MSB duyurdu! 3 asker şehit oldu | Video 24.05.2022 | 12:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında bugün saat 22.00'da sosyal medyadan önemli açıklamalar yapacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Asılsız iddialarla TÜRKEN Vakfı'nı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'na vakıftan cevap geldi. Yapılan açıklamada: ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.