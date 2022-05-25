Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarla hedef gösterdiği TÜRKEN Vakfı'ndan açıklama: Her adım şeffaf ve hesap verilebilir | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında bugün saat 22.00'da sosyal medyadan önemli açıklamalar yapacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video yayınladı. Asılsız iddialarla TÜRKEN Vakfı'nı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'na vakıftan cevap geldi. Yapılan açıklamada: ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.