Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonla binlerce cinsel içerikli hap ve içeceğin yanı sıra çok sayıda elektronik sigara, gözlük, sigara ve puro ele geçirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
00:48
00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15
15:25
16:57
07:23
29:43
00:18
00:24
00:18
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 19.09.2024 | 09:59
01:12
İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 19.09.2024 | 09:58
00:08
01:01
00:15
Marmaris’te araç kasasında 27 kaçak göçmen yakalandı 18.09.2024 | 23:42
00:31
Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 1 ölü 18.09.2024 | 23:39
03:40
03:24
A Haber patlamaların olduğu yerden canlı yayın gerçekleştirdi! 18.09.2024 | 17:48
01:28
00:37
Kuyu-24 operasyonuyla organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı | Video 18.09.2024 | 16:47