Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri başarılı operasyonla binlerce cinsel içerikli hap ve içeceğin yanı sıra çok sayıda elektronik sigara, gözlük, sigara ve puro ele geçirdi.