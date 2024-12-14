Konya’da refüj faciası: 3 ölü
Konya'da otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
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