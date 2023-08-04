Video Haber Mahmut Övür | 'Kararları artık ABD ve Batı almıyor'
Mahmut Övür | 'Kararları artık ABD ve Batı almıyor'

Mahmut Övür | 'Kararları artık ABD ve Batı almıyor'

04.08.2023 | 16:26

Mahmut Övür'ün 04.08.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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