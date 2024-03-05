Video Haber Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi?
Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi?

Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi?

05.03.2024 | 16:05

Mahmut Övür'ün 05.03.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Sivas mitinginde önemli açıklamalar | Video 42:45
Başkan Erdoğan'dan Sivas mitinginde önemli açıklamalar | Video 05.03.2024 | 16:19
CHP’de ikinci tıpış tıpış vakası! Özgür Özel şimdi de CHP’lilere ayar verdi: Aklınızı başınıza alın! | Video 00:52
CHP’de ikinci tıpış tıpış vakası! Özgür Özel şimdi de CHP’lilere ayar verdi: Aklınızı başınıza alın! | Video 05.03.2024 | 16:24
Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi? 04:47
Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi? 05.03.2024 | 16:05
Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolu açılışını gerçekleştirdi | Video 10:27
Bakan Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolu açılışını gerçekleştirdi | Video 05.03.2024 | 14:02
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den yeni müfredat açıklaması: İlk kez o sınıflarda uygulanacak! | Video 02:13
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: İlk kez o sınıflarda uygulanacak! | Video 05.03.2024 | 12:09
Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video 01:20
Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video 05.03.2024 | 12:03
MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video 00:52
MHP’li başkanın evine taşlı saldırı | Video 05.03.2024 | 11:40
’Bozdoğan-7’ operasyonlarında 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı | Video 00:39
'Bozdoğan-7' operasyonlarında 51 DEAŞ şüphelisi yakalandı | Video 05.03.2024 | 11:15
İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi! Ev hanımlarını küçümsedi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı | Video 00:39
İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi! Ev hanımlarını küçümsedi: "Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı" | Video 05.03.2024 | 10:51
İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: İSKİ tam bir rezalet | Video 00:10
İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: "İSKİ tam bir rezalet" | Video 05.03.2024 | 10:51
MİT’ten MOSSAD’a operasyon: Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk yakalandı! | Video 05:42
MİT'ten MOSSAD'a operasyon: Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk yakalandı! | Video 05.03.2024 | 10:20
Okan Müderrisoğlu | Bir İstanbul analizi... 05:07
Okan Müderrisoğlu | Bir İstanbul analizi... 05.03.2024 | 09:54
Salih Tuna | Türklerin yüzde kaçı ahlaksız? 03:44
Salih Tuna | Türklerin yüzde kaçı ahlaksız? 05.03.2024 | 09:52
Haşmet Babaoğlu | Tekmeleme oyunu 03:08
Haşmet Babaoğlu | Tekmeleme oyunu 05.03.2024 | 09:49
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz 31:45
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Hayali şeyler söylemeyi sevmem projelerimizle geliyoruz" 05.03.2024 | 07:00
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 02:17
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 04.03.2024 | 22:23
Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber’e değerlendirdi 02:55
Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber'e değerlendirdi 04.03.2024 | 22:10
Çanakkale’deki deprem anından ilk görüntüler 00:24
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler 04.03.2024 | 22:09
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa’dan aktardı 02:20
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa'dan aktardı 04.03.2024 | 22:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA