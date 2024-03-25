“Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu’da düzenlenen ve 3 gün süren “Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ŞÜPHELİLERİN SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun'un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
LAV SİLAHINA EL KONULDU
Düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
“Mahzen-19” operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı | Video 25.03.2024 | 08:39
00:43
01:50
Komedyen Bassem Youssef Batı medyasınının ikiyüzlülüğünü açıkça ortaya koydu 24.03.2024 | 23:48
00:26
03:02
00:52
16:27
02:10
Başkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu ile şarkı söyledi | Video 24.03.2024 | 16:03
48:33
Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde İstanbullularla buluştu | Video 24.03.2024 | 16:01
01:18
Başkan Erdoğan: "Sağlam adam, sağlam aday" | Video 24.03.2024 | 16:00
01:51
18:11
07:07
10:44
18:10
AK Partili Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar 23.03.2024 | 23:15
20:14
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç 23.03.2024 | 20:59
18:14
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var 23.03.2024 | 15:35
51:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti 23.03.2024 | 15:26
03:04
Murat Kurum 'Deprem riski bizim milli güvenlik beka meselemiz' 23.03.2024 | 10:45