Malatya Valisi Aydın Baruş: Kurtarılan 13 kişiden hayati tehlikesi olan yok! | Video
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Malatya Valisi Aydın Baruş, açıklama yaptı. İşte detaylar…