Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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