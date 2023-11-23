Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.