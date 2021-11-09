Mansur Yavaş’tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş | Video

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Mansur Yavaş; kitre bebek alımına ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak’ın Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından defalarca yumruklanması hakkında açıklamada bulundu ve “Kendisini (Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak’ı) oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş” iddiasında bulundu.