Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? | Video
Zincir marketlerin pazar günü kapatılması uzun zamandır tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi son çalıştayında da küçük esnafa nefes aldıracak konuyu masaya yatırdı. Komite üyeleri pazar günleri zincir marketlerin kapatılması yönünde mutabık kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) da söz konusu uygulamanın devreye alınmasını küçük esnafa destek olması açısından destekliyor. Peki marketler pazar günü kapatılacak mı? Süreç artık yasalaşacak mı? TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'e konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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