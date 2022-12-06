Video Haber Meclis'te gergin anlar: Bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında yumruklu kavga kamerada! | Video
Meclis'te gergin anlar: Bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında yumruklu kavga kamerada! | Video

Meclis'te gergin anlar: Bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında yumruklu kavga kamerada! | Video

06.12.2022 | 16:14

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Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Zaman zaman ortam geriliyor. Yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşanıyor. Bugün yaşananları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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