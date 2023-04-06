Mehmet Barlas | Akşener mermileri PKK'nın yoldaşlarına fırlatmalıydı
Mehmet Barlas'ın 06.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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