Video Haber Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması
Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması

Mehmet Barlas | Bahçeli-Erdoğan dayanışması

27.11.2021 | 14:50

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Mehmet Barlas'ın 27.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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