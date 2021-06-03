Video Haber Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar

Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar

Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz meselesini kaşıyanlar
03.06.2021 | 11:35

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Mehmet Barlas'ın 3.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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