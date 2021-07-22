Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun gündemi muhalefeti şaşırtıyor mu?
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Mehmet Barlas'ın 22.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...