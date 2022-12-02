Video Haber Mehmet Barlas | Değişime direnen kaybeder
Mehmet Barlas | Değişime direnen kaybeder

Mehmet Barlas | Değişime direnen kaybeder

02.12.2022 | 14:32

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Mehmet Barlas'ın 02.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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