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OTOMATİK OYNAT
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Mehmet Barlas | Enflasyon canavarına karşı indirim hamlesi 13.08.2022 | 12:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevmekan Sahil’de öğrencilerle sohbet etti | Video 12.08.2022 | 21:58
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Yüksekova-Antalya metamfetamin hattı çökertildi | Video 12.08.2022 | 21:19
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Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği böyle görüntülendi | Video 12.08.2022 | 20:46
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Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Soçi Havaalanı'nda yoğunluk oluşturdu | Video 12.08.2022 | 20:47
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Togg test sürüşünde görüntülendi | Video 12.08.2022 | 18:59
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Suriye halkı Türkiye'nin yanında | Video 12.08.2022 | 18:52
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Çocuğunun yanında öldürülmüştü! 4 kişi gözaltına alındı | Video 12.08.2022 | 17:49
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Meksika’da alkollü sürücü polisleri ezdi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 12.08.2022 | 17:46
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Melih Altınok | Ön ödemeli gazeteciler 12.08.2022 | 16:31
Mehmet Barlas'ın 13.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...