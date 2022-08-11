Video Haber Mehmet Barlas | Hüseyin Gazi Cemevi'ne haksızlık
Mehmet Barlas | Hüseyin Gazi Cemevi'ne haksızlık

Mehmet Barlas | Hüseyin Gazi Cemevi'ne haksızlık

11.08.2022 | 12:47

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Mehmet Barlas'ın 11.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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