Video Haber Mehmet Barlas | İsrail'in insafı tükendi
Mehmet Barlas | İsrail'in insafı tükendi

Mehmet Barlas | İsrail'in insafı tükendi

08.08.2022 | 11:28

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Mehmet Barlas'ın 08.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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