Video Haber Mehmet Barlas | Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi?

Mehmet Barlas | Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi?

Mehmet Barlas | Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi?
27.05.2021 | 14:29

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Mehmet Barlas'ın 27.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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