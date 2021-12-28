Video Haber Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar
Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar

Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar

28.12.2021 | 14:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde önemli açıklamalar 22:45
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde önemli açıklamalar 28.12.2021 | 15:09
Son Dakika: Eren Kış-13 Operasyonu başladı | Video 02:34
Son Dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı | Video 28.12.2021 | 14:39
Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar 02:24
Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar 28.12.2021 | 14:30
SON DAKİKA! Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında | Video 00:57
SON DAKİKA! Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltında | Video 28.12.2021 | 13:54
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltına alındı | Video 02:05
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltına alındı | Video 28.12.2021 | 13:19
Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video 05:28
Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video 28.12.2021 | 13:17
Kocaeli’de aranan 22 kişi operasyonla böyle yakalandı! 01:11
Kocaeli'de aranan 22 kişi operasyonla böyle yakalandı! 28.12.2021 | 12:56
SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video 00:54
SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video 28.12.2021 | 11:21
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video 02:37
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi duyurdu: Bor ihracatı rekor kırdı! | Video 28.12.2021 | 11:07
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan ABD’deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj | Video 04:34
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj | Video 28.12.2021 | 10:07
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:08
Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:46
Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ’lı gözaltında | Video 00:37
Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı! 5 DEAŞ'lı gözaltında | Video 28.12.2021 | 09:19
Bakan Fatih Dönmez’den Kim Milyoner Olmak İster? paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah | Video 00:54
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah | Video 28.12.2021 | 01:21
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video 01:46:17
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar | Video 27.12.2021 | 23:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 01:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması | Video 27.12.2021 | 22:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video 05:11
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor | Video 27.12.2021 | 22:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kurdaki yükselme köpüktü! Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü | Video 03:18
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kurdaki yükselme köpüktü! Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü | Video 27.12.2021 | 21:52
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: 20 Aralık tarihi bir gündür! 03:40
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber- A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: 20 Aralık tarihi bir gündür! 27.12.2021 | 21:35
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 03:13
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge | Video 27.12.2021 | 18:11
Darbeci Semih Terzi’nin aranan eşi yakalandı | Video 01:30
Darbeci Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı | Video 27.12.2021 | 18:03

Mehmet Barlas'ın 28.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA