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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: "Eren Kış-13 Operasyonu" başladı | Video 28.12.2021 | 14:39
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Mehmet Barlas | Kazıkçı tüccarlar 28.12.2021 | 14:30
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Son Dakika: Stokçulara flaş baskın! Ekipler depoyu mühürledi | Video 28.12.2021 | 13:17
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Kocaeli'de aranan 22 kişi operasyonla böyle yakalandı! 28.12.2021 | 12:56
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SON DAKİKA! DEAŞ’a 5 ilçede operasyon! YTS’ler bir bir yakalanıyor | Video 28.12.2021 | 11:21
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Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:46
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Darbeci Semih Terzi'nin aranan eşi yakalandı | Video 27.12.2021 | 18:03
Mehmet Barlas'ın 28.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...