Video Haber Mehmet Barlas | Masanın 9. toplantısı haber bile olmadı
Mehmet Barlas | Masanın 9. toplantısı haber bile olmadı

Mehmet Barlas | Masanın 9. toplantısı haber bile olmadı

29.11.2022 | 15:07

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Mehmet Barlas'ın 29.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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