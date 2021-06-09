Video Haber Mehmet Barlas | Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var

Mehmet Barlas | Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var

Mehmet Barlas | Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var
09.06.2021 | 10:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP'li Bakırköy Belediyesi onay verdi! Deprem toplanma alanları satılıyor | Video 02:58
CHP'li Bakırköy Belediyesi onay verdi! Deprem toplanma alanları satılıyor | Video 09.06.2021 | 11:13
Milli Muharip Uçak görücüye çıktı 03:41
Milli Muharip Uçak görücüye çıktı 09.06.2021 | 10:30
Mehmet Barlas | Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var 02:25
Mehmet Barlas | Muhalefetin hem uzatılmış hem de tadı kaçırılmış gündemlerine bir çözüm var 09.06.2021 | 10:21
Azerbaycan ile 1.5 milyar liralık e-ihracat köprüsü 22:40
Azerbaycan ile 1.5 milyar liralık e-ihracat köprüsü 09.06.2021 | 09:09
Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü | Video 00:24
Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü | Video 08.06.2021 | 21:48
Son dakika: 8 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 00:50
Son dakika: 8 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 08.06.2021 | 19:37
Son dakika... Can Dündar hakkında yeni gelişme! Yakalama kararı... | Video 00:57
Son dakika... Can Dündar hakkında yeni gelişme! Yakalama kararı... | Video 08.06.2021 | 19:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek | Video 01:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek | Video 08.06.2021 | 19:04
Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video 02:42
Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video 08.06.2021 | 18:26
29 Mayıs - 4 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum... | Video 01:48
29 Mayıs - 4 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum... | Video 08.06.2021 | 18:24
Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video 02:21
Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video 08.06.2021 | 17:31
Okan Müderrisoğlu | İçeride boşa tüketilen enerjimiz! 03:44
Okan Müderrisoğlu | İçeride boşa tüketilen enerjimiz! 08.06.2021 | 13:53
Okan Müderrisoğlu | İçeride boşa tüketilen enerjimiz! 03:44
Okan Müderrisoğlu | İçeride boşa tüketilen enerjimiz! 08.06.2021 | 13:45
Haşmet Babaoğlu | Sizin gündeminiz size... 02:54
Haşmet Babaoğlu | Sizin gündeminiz size... 08.06.2021 | 13:30
Yavuz Donat | İki Türkiye 07:20
Yavuz Donat | İki Türkiye 08.06.2021 | 13:28
Mahmut Övür | Muhalefete ilk ders 04:30
Mahmut Övür | Muhalefete ilk ders 08.06.2021 | 13:25
SON DAKİKA: HDP'ye yeni kapatma davası! Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirdi 03:49
SON DAKİKA: HDP'ye yeni kapatma davası! Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirdi 08.06.2021 | 12:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech aşısı mesajı: Bugün başladı 00:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech aşısı mesajı: Bugün başladı 08.06.2021 | 11:55
MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 41:31
MHP Lideri Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 08.06.2021 | 11:20
Burhanettin Duran | Muhalefetin ortak aday hesapları ve Akşener’in önerisi 04:09
Burhanettin Duran | Muhalefetin ortak aday hesapları ve Akşener’in önerisi 08.06.2021 | 10:53

Mehmet Barlas'ın 9.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA