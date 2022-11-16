Video Haber Mehmet Barlas | PKK'ya 'terörist' demekten neden çekiniyorsunuz?
Mehmet Barlas | PKK'ya 'terörist' demekten neden çekiniyorsunuz?

Mehmet Barlas | PKK'ya 'terörist' demekten neden çekiniyorsunuz?

16.11.2022 | 16:28

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Mehmet Barlas'ın 16.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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