Video Haber Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli?
Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli?

Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli?

05.08.2022 | 15:21

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Mehmet Barlas'ın 05.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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