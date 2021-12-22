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OTOMATİK OYNAT
02:13
Mehmet Barlas | Tayyip Erdoğan’sız Türkiye olmaz 22.12.2021 | 11:31
00:28
Zehir tacirlerine, seri operasyonlar: 4 şüpheli tutuklandı 22.12.2021 | 11:23
01:04
Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi 22.12.2021 | 11:18
00:56
02:37
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları güncellendi! | Video 21.12.2021 | 19:16
01:57
06:52
Yavuz Donat | Otomobil... Stok... Ve ‘işin aslı’ 21.12.2021 | 17:28
00:33
00:44
TOGG, 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler... 21.12.2021 | 17:11
04:09
Salih Tuna | Çok güzel anlatıyorsunuz 21.12.2021 | 16:30
01:48
20:36
02:24
Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video 21.12.2021 | 15:09
03:20
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'na özür dileten lider 21.12.2021 | 14:47
01:38
Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video 21.12.2021 | 14:19
03:09
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi | video 21.12.2021 | 13:41
01:49
Mehmet Barlas | Neler yaşamadık ki? 21.12.2021 | 12:35
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Mehmet Barlas'ın 22.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...