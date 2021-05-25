Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır

Mehmet Barlas | Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır

Mehmet Barlas | Türkiye 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır
25.05.2021 | 10:14

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Mehmet Barlas'ın 25.05.2021 tarihi Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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