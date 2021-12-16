Video Haber Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor
Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor

Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor

16.12.2021 | 13:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor 02:10
Mehmet Barlas | Yeni dostluklar kuruluyor 16.12.2021 | 13:03
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Mehmet Barlas'ın 16.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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