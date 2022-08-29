Video Haber Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı?
Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı?

Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı?

29.08.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı? 03:47
Mehmet Barlas | Yunanistan yeni Afganistan mı? 29.08.2022 | 15:20
SON DAKİKA! THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video 01:01
SON DAKİKA! THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:27
CHP 100 yılda nasıl bir dönüşüm yaşadı? | Video 08:32
CHP 100 yılda nasıl bir dönüşüm yaşadı? | Video 29.08.2022 | 13:23
MHP’li Mevlüt Karakaya: CHP önce Atatürk ile helalleşsin | Video 09:09
MHP'li Mevlüt Karakaya: "CHP önce Atatürk ile helalleşsin" | Video 29.08.2022 | 13:21
Canan Kaftancıoğlu yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi | Video 00:12
Canan Kaftancıoğlu yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi | Video 29.08.2022 | 11:42
Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? | Video 10:01
Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor? | Video 29.08.2022 | 11:39
Kenan Kıran Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor 05:41
Kenan Kıran "Dijital terör uygulanıyor... Kişiler, kurumlar hedef alınıyor" 29.08.2022 | 08:37
Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video 03:31
Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video 28.08.2022 | 11:30
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 01:16
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 28.08.2022 | 11:03
SON DAKİKA! Yunanistan’dan Türk Jetlerine bir taciz daha! S-300’le radar kilidi atıldı | Video 03:45
SON DAKİKA! Yunanistan'dan Türk Jetlerine bir taciz daha! S-300'le radar kilidi atıldı | Video 28.08.2022 | 10:40
Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video 02:55
Başkan Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti | Video 28.08.2022 | 08:51
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı sorusuna yanıt: Önümüze gelmez | Video 00:59
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı sorusuna yanıt: Önümüze gelmez | Video 27.08.2022 | 23:27
Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video 00:21
Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video 27.08.2022 | 22:50
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı | Video 00:11
Seyir halindeki kamyon alev alev yandı | Video 27.08.2022 | 21:38
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı! | Video 00:25
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı! | Video 27.08.2022 | 21:02
Macron Cezayir’de protesto edildi | Video 01:08
Macron Cezayir'de protesto edildi | Video 27.08.2022 | 17:53
Mahmut Övür | ’Militan’ Gülşen 03:52
Mahmut Övür | 'Militan' Gülşen 27.08.2022 | 16:19
Melih Altınok | Gülşen’in tutuklanmasından neden rahatsızım 04:29
Melih Altınok | Gülşen'in tutuklanmasından neden rahatsızım 27.08.2022 | 16:14
Ümit Özdağ’ın Cuma namazındaki Atatürk provokasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 01:10
Ümit Özdağ’ın Cuma namazındaki Atatürk provokasyonunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 27.08.2022 | 14:17
Mehmet Barlas | Almanya zor durumda 02:00
Mehmet Barlas | Almanya zor durumda 27.08.2022 | 12:33

Mehmet Barlas'ın 29.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA