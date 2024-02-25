Meksikalı Mariachi grubundan İstiklal Marşı
Meksikalı Mariachi grubu İstiklal Marşı'nı seslendirerek, binlerce kilometre uzaktaki insanların bile kendi ülkelerine duydukları özlemi hissettirdi.
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