Video Haber Melih Altınok | Kürtler Erdoğan'ı Erdoğan Kürtleri tanıyor
Melih Altınok | Kürtler Erdoğan'ı Erdoğan Kürtleri tanıyor

Melih Altınok | Kürtler Erdoğan'ı Erdoğan Kürtleri tanıyor

24.10.2022 | 16:14

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Melih Altınok'un 24.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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