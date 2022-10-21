Video Haber Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti

Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti

21.10.2022 | 14:37

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Melih Altınok'un 21.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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