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OTOMATİK OYNAT
03:39
Melih Altınok | Vay be, Erdoğan milleti zorla parka götürüyormuş! 30.05.2022 | 09:31
03:15
Hilal Kaplan | Atatürk de Finlandiya'yı severdi | Video 30.05.2022 | 09:13
01:51
Mehmet Barlas | Fatih'e de Atatürk'e de Erdoğan'a da minnettarız 30.05.2022 | 09:10
03:22
11:00
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Video 29.05.2022 | 16:26
06:41
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK'ten "Fetih" gösterisi | Video 29.05.2022 | 16:14
01:08
Başkan Erdoğan 1000 gündür "Evlat nöbeti" tutan annelere seslendi | Video 29.05.2022 | 12:39
00:35
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 29.05.2022 | 09:34
00:13
04:12
Türkiye rekoru metamfetamin'e 5 tutuklama | Video 28.05.2022 | 22:01
01:50
TEKNOFEST'te atak helikopterlerinden gösteri | Video 28.05.2022 | 21:11
01:19
Otomobil marketin manav tezgahına girdi | Video 28.05.2022 | 19:00
04:06
01:32
Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz | Video 28.05.2022 | 18:22
00:25
Başkan Erdoğan ve Aliyev Akıncı SİHA’yı imzaladı | Video 28.05.2022 | 17:10
03:30
Hasan Basri Yalçın | Yunanistan'ın çıkmazı 28.05.2022 | 16:57
01:51
Mehmet Barlas | Atina kaşınıyor 28.05.2022 | 16:54
00:20
04:48
Burhanettin Duran | Son üç çıkışın anlamı 28.05.2022 | 15:56
02:45
Melih Altınok | 2023'te kimin kazanacağı bugünden belli mi? 28.05.2022 | 15:53
Melih Altınok'un 30.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...