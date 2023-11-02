Video Haber Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

02.11.2023 | 18:02

Diyarbakır'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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