Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu
Diyarbakır'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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