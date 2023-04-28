MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Demirtaş terörist ve bölücüdür" | Video
MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, A Haber mikrofonuna gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 7’li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakma vaadine tepki gösteren Yönter; "Nasıl çıkıyor, bana bunun yolunu yöntemini biliyorsa söylesin. Yargının vermiş olduğu kararı siyasi bir hükümle nasıl bozacaklar? Hani demokrasi, hani hukuk devleti, hani adalet. Demirtaş terörist ve bölücüdür. 6-8 Ekim olaylarında katledilen 51 vatandaşın kanı üzerine sıçramış durumda. 'İmralı canisinin heykelini dikeceğim' diyen adamı nasıl serbest bırakacaksın" şeklinde konuştu.
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