Video Haber MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" | Video
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" | Video

23.05.2025 | 16:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir" dedi.

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