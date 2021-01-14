Video Haber MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video

MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video
14.01.2021 | 17:08

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MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, televizyon kanallarındaki tartışma programlarına sert çıktı, "Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm." dedi. Bahçeli, HDP'nin kapatılması için gereğini seve seve yapacaklarını belirtti. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara da seslenen Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem." dedi.

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