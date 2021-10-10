MHP Lideri Devlet Bahçeli: "HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Kongre Merkezi'ndeki 'Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu. Bahçeli, Diyarbakır Anneleri'ne selam gönderirken "HDP'ye destek PKK ile ortaklıktır. Bugüne kadar silahlı bir terör örgütüne terörist yetiştiren bir parti görülmemiştir. PKK'nın HDP isimli ayağı kapanmalıdır." dedi. MHP Lideri, Biden yönetimine de skandal mektup nedeniyle tepki gösterdi.