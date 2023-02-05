Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez" | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli:

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez" | Video

05.02.2023 | 16:27

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

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