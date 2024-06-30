Video Haber Milas’ta orman yangını çıktı
Milas’ta orman yangını çıktı

Milas’ta orman yangını çıktı

30.06.2024 | 19:03

Milas Demirciler mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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