Milli Görüş'ün önemli ismi Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek | Video
Eski Ümraniye Belediye Başkanı, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mehmet Bingöl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bingöl, Saadet Partsi'nin uyardığını belirterek "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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